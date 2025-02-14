Adıyaman'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Çocuk Hastanede Tedavi Altında

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi sınırları içinde, 4,5 yaşındaki Osman Can Yasılak, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Asfalt Mahallesi'nde kuzeniyle evinin önünde oyun oynarken 5 sahipsiz köpek tarafından saldırıya uğrayan çocuk, ailesi tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Osman Can, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi ve burada tetanos ile kuduz aşısı uygulandı. Aile, çocuklarının durumu hakkında bilgi verirken, anne Dilara Yasılak, "Öğle saatlerinde çocuğum kuzeniyle dışarıda oynuyordu. Dışarı çıktığımda çocuğum köpeklerin elinde kalmıştı. 5 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğumu biraz geç de olsa köpeklerden aldık. Kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Şu an durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Semih Çelik ise çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Çocuğumuzun şuuru açık. Ancak kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar mevcut. Hastamızı yoğun bakım ünitesinde takip altına aldık. Öncelikle enfeksiyonu kontrol altına aldıktan sonra yaralarını tedavi edeceğiz." dedi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4,5 yaşındaki çocuk yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Osman Can Yasılak, sevk edildiği Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavisi sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4,5 yaşındaki çocuk yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Osman Can Yasılak, sevk edildiği Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavisi sürüyor.