Adıyaman'da şarampole devrilen otomobil: 4 kişi ağır yaralandı
Kaza ve müdahale
Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Battalhöyük köyü yakınlarında, 80 ACY 407 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.