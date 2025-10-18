Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobil: 4 Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Battalhöyük köyü yakınlarında şarampole devrilen 80 ACY 407 plakalı otomobilde 4 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 23:53
Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobil: 4 Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobil: 4 kişi ağır yaralandı

Kaza ve müdahale

Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Battalhöyük köyü yakınlarında, 80 ACY 407 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkçe Bir Akşam: Türk Dünyası Ezgileri CSO Ada Ankara'da
2
Siirt'te Düğün Salonundan Org ve Amfi Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı
3
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
4
TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye
5
Kayseri Talas'ta 12 Yaşındaki Çocuğun Bıçakladığı Üvey Baba Ağır Yaralandı
6
Bosphorus Diplomasi Forumu İstanbul'da başladı — 'Soğuk Savaş' temasıyla
7
Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'yı Ağırladı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)