Adıyaman'da Seyir Halindeki Traktörden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörden düşen Mustafa Akça, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:15
Adıyaman'da Seyir Halindeki Traktörden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Trajik Kaza

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, seyir halindeki traktörden düşen kişi hayatını kaybetti. A.D.A. tarafından kullanılan 45 AAT 013 plakalı traktörde bulunan Mustafa Akça, bir anda araçtan düştü.

Olay Yeri ve Sulh Süreci

Olayın hemen ardından, durum hakkında bilgi verilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, Akça’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akça'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza haberini alan Akça'nın yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Bu elim olay, traktör kazalarının tehlikelerine bir kez daha dikkat çekti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

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