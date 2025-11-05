Adıyaman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman merkezli operasyonda 28 kişi yakalandı; çok sayıda ruhsatsız silah, fişek, bıçak ve kaçak sigara ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:57
Adıyaman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da silah kaçakçılığına yönelik geniş çaplı operasyon: 28 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Operasyonun ayrıntıları

Polis ekiplerinin fiziki, teknik ve analiz çalışmaları sonucu, E.U. liderliğinde faaliyet gösterdiği belirlenen 34 kişilik bir suç örgütünün örgütlü şekilde piyasaya silah arzı yaptığı, silah temin ve satışında bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Adıyaman merkezli, Malatya ve Şanlıurfa illerini de kapsayan operasyon, 4 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı olarak düzenlendi. Soruşturma kapsamında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK 220)" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçları yönünden işlem yapıldı. Baskınlarda 27 ikamet, 3 iş yeri ve 20 araçta arama gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Aramalarda çok sayıda silah ve suç unsuru ele geçirildi. Bunlar arasında 40 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet kayıtsız kurusıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız tabanca, 434 adet fişek, 48 adet av kartuşu, 7 adet bıçak, 2 adet torna makinesi, 1 adet kılıç ve 633 paket kaçak sigara bulunuyor.

Soruşturmanın son durumu

Yakalanan şüpheliler, ilgili suçlamalarla birlikte adli makamlara sevk edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın devam ettiği, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, ASAYİŞ ŞUBE...

ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK GENİŞ ÇAPLI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ. OLAYDA 28 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.

ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, ASAYİŞ ŞUBE...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
2
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
3
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
4
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
5
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
6
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti
7
Eskişehir'de boynu kesilen anne toprağa verildi — Özel gereksinimli oğlu adliyeye sevk

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi