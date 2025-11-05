Adıyaman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da silah kaçakçılığına yönelik geniş çaplı operasyon: 28 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Operasyonun ayrıntıları

Polis ekiplerinin fiziki, teknik ve analiz çalışmaları sonucu, E.U. liderliğinde faaliyet gösterdiği belirlenen 34 kişilik bir suç örgütünün örgütlü şekilde piyasaya silah arzı yaptığı, silah temin ve satışında bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Adıyaman merkezli, Malatya ve Şanlıurfa illerini de kapsayan operasyon, 4 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı olarak düzenlendi. Soruşturma kapsamında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK 220)" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçları yönünden işlem yapıldı. Baskınlarda 27 ikamet, 3 iş yeri ve 20 araçta arama gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Aramalarda çok sayıda silah ve suç unsuru ele geçirildi. Bunlar arasında 40 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet kayıtsız kurusıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız tabanca, 434 adet fişek, 48 adet av kartuşu, 7 adet bıçak, 2 adet torna makinesi, 1 adet kılıç ve 633 paket kaçak sigara bulunuyor.

Soruşturmanın son durumu

Yakalanan şüpheliler, ilgili suçlamalarla birlikte adli makamlara sevk edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın devam ettiği, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

