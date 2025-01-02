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Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Karapınar Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, kaçan şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 01:21
Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga, kente korku dolu anlar yaşattı. Olayda M.D. isimli bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen bir başka şahısla girdiği tartışmanın büyümesi sonucu yaralandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli silahla ateş açtı ve M.D. bacağından yara aldı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Yaralı M.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yaralının durumunun stabil olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma...

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma...

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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