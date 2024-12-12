Adıyaman'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenme olayı gerçekleşti. Olay, Kahta-Siverek kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Burada çalışan Recep Tayyip İnan (38) isimli kişiden haber alamayan ailesi, durumu acil olarak polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olayın Gelişimi

Sağlık ekipleri, akaryakıt istasyonundaki bir odada İnan'ı buldu. Yapılan incelemeler sonucunda, İnan’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Hızla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnan, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden İnan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.