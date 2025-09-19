Adıyaman'da tankerle çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da tankerle çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda meydana gelen kazada, S.D. idaresindeki 27 BBD 342 plakalı çimento tankeri ile ters şeritten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AEZ 800 plakalı otomobil, Çakal köprüsü yakınlarında çarpıştı.

Olay yerine müdahale ve tespitler

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Abdulhamit Tabak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Furkan Karadağ ve Müslüm Polat, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Müslüm Polat'ın durumunun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdulhamit Tabak'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.