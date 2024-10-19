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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 23:35
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adıyaman'da Üzücü Bir Kaza

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 02 ABB 990 plakalı otomobil, Mustafa Vural'ın kullandığı 02 AAZ 599 plakalı araçla Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki fuar alanı yakınlarında çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası her iki araçtaki sürücüler ve araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşıdı.

Hayatını Kaybeden Kişi

Hastaneye kaldırılan Mustafa Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürmektedir. Kazalar Hızla Artıyor!

Yetkililer, trafik güvenliğine yönelik alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çekiyor.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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