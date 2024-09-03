Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 3 kişi yaralandı. Olay, Ramazan A. idaresindeki 21 AFH 663 plakalı araç ile Bayram K. tarafından sürülen 02 ACP 509 plakalı otomobilin Malatya Caddesi üzerinde çarpışmasıyla gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Kazanın etkisiyle yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.