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Adıyaman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı, sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 22:42
Adıyaman'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Adıyaman'da Kaza: İki Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, M.T. yönetimindeki 63 YF 618 plakalı otomobilin, A.Ş. idaresindeki 10 BBU 88 plakalı otomobille çarpışması ile gerçekleşti. Kaza, Kahta-Adıyaman kara yolunun Bağlar Mahallesi yol ayrımı civarında meydana geldi.

Olay Yerine Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ile birlikte toplam dört kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Ekipler kaza...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Ekipler kaza...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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