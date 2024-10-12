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Adıyaman'da Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güzelyurt köyünde tüfeğini temizlerken kazara vurulan Hasan Karasu, olayın ardından hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:10
Adıyaman'da Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Tüfek Temizleme Kazası

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Güzelyurt köyünde yaşanan üzücü bir olayda, tüfeğini temizleyen Hasan Karasu (50) kazara vuruldu. Tüfeğin ateş alması sonucunda başından yaralanan Karasu, durumu yakınlarına bildirdikten sonra sağlık ekiplerine haber verilmiştir.

Olayın Detayları

Olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, 7 çocuk babası Karasu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bu trajik olay, köyde ve çevresinde derin bir üzüntü yarattı.

Cenaze İşlemleri

Karasu'nun cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aile ve yakınları, bu acı kayıp nedeniyle büyük bir yas halindedir.

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