Adıyaman'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonunda 1 Tutuklama

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenleyen 33 zanlıdan biri tutuklandı, 28'i serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:36
Adıyaman'da Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonunda 1 Tutuklama

Adıyaman'da Sağlık Raporu Skandalı: 1 Tutuklama

Adıyaman'da, usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 33 zanlıdan biri tutuklandı. Olay, 25 Şubat tarihinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra, zanlılardan 28'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 5 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 1'ine ev hapsi cezası verildi ve 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili detayların daha da derinleşmesi beklenirken, kamuoyunda usulsüz raporlar konusunda tepkilerin artması dikkat çekiyor.

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

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