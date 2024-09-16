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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 14 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 17:25
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adıyaman'da Uyuşturucu İle Mücadele Operasyonu

Adıyaman'da gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 1'i tutuklandı. Yapılan operasyon, yerel Valilik tarafından açıklanan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalardan bir parçasıydı.

Ele Geçirilen Malzemeler

İl Jandarma ekipleri, kent merkezi ve çevre kırsal bölgelerinde hedef alınan adreslere düzenledikleri baskında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Toplamda:

  • 154 gram kubar esrar
  • 40 gram kenevir tohumu
  • 96 adet sentetik uyuşturucu
  • 1 adet uyuşturucu hap
  • 22 kök kenevir bitkisi
  • 2 uyuşturucu kullanma aparatı

Mahkeme Kararı

Operasyon sonrası gözaltına alınan 14 kişiden yalnızca biri, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Bu tür operasyonların, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı mücadelede önemli bir adım olduğu belirtildi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı....

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda, 154 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, 96 sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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