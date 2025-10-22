Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı; operasyonda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 23:05
Emniyet ve savcılık koordinasyonu ile eş zamanlı baskınlar

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve 4 tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Savcılık işlemlerinin ardından sevk edilen şüphelilerden dördü hakimlikçe tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

