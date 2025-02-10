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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:43
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Adıyaman'da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yakalanan Şüpheliler ve Alınan Önlemler

Belirlenen adreslere yapılan operasyon esnasında sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.S. ve B.K., adliyeye sevk edildi.

Adliyede yapılan işlemler sonrasında, M.S. hakimlikçe tutuklanırken, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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