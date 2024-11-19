Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve çevre ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemleri için karakola götürülerek sorgulanmaya başlandı.

Bu operasyon, Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.