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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:31
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve çevre ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemleri için karakola götürülerek sorgulanmaya başlandı.

Bu operasyon, Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.Belirlenen adreslere düzenlenen...

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

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