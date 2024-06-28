Adıyaman'da yangına karşı mücadele sürüyor!

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde dün çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle örtü yangınına dönüşerek büyümeye devam ediyor. Vali Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığını belirtti. Şu ana kadar 350 dönümlük bir alanda etkili olan yangının, özellikle ot örtüsü ve meşe ağaçlarıyla kaplı alanlarda yayıldığını aktardı.

YANGININ BAŞLADIĞI NOKTA AĞAÇLI KÖYÜ



Vali Varol, "Bir önceki gün başlayan yangın, birkaç kez kontrol altına alındı ancak çeşitli yerlerden tekrar alevlendi. Şu an için herhangi bir yerleşim birimini tehdit etmiş değil. Önlemlerimiz sayesinde yangının yayılması önlendi. Ekiplerimiz ve helikopterlerle yangına müdahale devam ediyor. Durum şu anda kontrol altında ve kısa sürede tamamen söndürülmesini bekliyoruz." dedi.