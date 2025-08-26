DOLAR
Adıyaman'da Yeni Yerleşimlerde Okullar 2025-2026'da Açılıyor

Adıyaman'da İndere ve Örenli'de inşa edilen okullardan ikisi 2025-2026 eğitim yılında açılacak; diğerleri kademeli olarak devreye alınacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:56
Adıyaman'da yeni yerleşimlerde eğitim başlıyor

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin izlerini silmek için yapılan deprem konutlarının yoğun olduğu yeni yerleşim alanlarında inşa edilen okullarda eğitim-gelişim dönemi başlıyor.

İndere ve Örenli'de 2025-2026 hedefi

Kentte, yeni yerleşim yerlerinden İndere bölgesinde 16 bin 467 konut, Örenli Mahallesi'nde ise 3 bin 34 konut yapıldı. Bu alanlarda çocuklar için planlanan eğitim kurumları arasında 3 ilkokul, 3 ortaokul, 1 lise ve 1 imam hatip ortaokulu bulunuyor.

Yetkililer, bu okullardan ikisinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında faaliyete geçirilerek öğrenci kaydı almaya başlayacağını, diğer okulların ise önümüzdeki süreçte kademeli olarak devreye alınacağını bildirdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, okullarda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, binaların modern ve donanımlı şekilde inşa edildiğini aktardı.

Varol, yeni yerleşim yerlerinde eğitim hayatının canlandırılması için yürütülen çalışmaları anlatarak şunları söyledi:

"İndere bölgesinde 32 derslikli 6 modern okul binamız var. Bunların tamamı inşa edildi. İlk etapta 2 okulumuzu eğitim öğretim yılının ilk gününde açacağız. Süreci yakından takip ederek kısa süre içerisinde diğerlerini de hizmete alacağız. Bu 6 okulun 2'sini ortaokul, 2'sini ilkokul, biri lise, biri de imam hatip ortaokulu olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Benzer şekilde, 3 bin 34 konutun bulunduğu Örenli alanında da 1 ilkokul ve 1 ortaokul tamamlanmış durumda."

Yerel yönetim ve eğitim yetkilileri, çalışmaların süratle tamamlanarak öğrencilerin yeni yerleşim yerlerinde çağdaş eğitim imkanlarına kavuşması için süreci yakından takip ediyor.

