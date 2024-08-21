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Adıyaman'da Yöresel Düğünle Çinli Gelin Dünya Evine Girdi

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı ve Ma Fang, 7 yıllık arkadaşlıklarını geleneksel bir düğünle taçlandırdı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:54
Adıyaman'da Yöresel Düğünle Çinli Gelin Dünya Evine Girdi

Adıyaman'da Yöresel Düğün Coşkusu

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, 7 yıl önce Çin'de tanıştığı Ma Fang ile muhteşem bir düğünle hayatını birleştirdi.

Gelin ve Damat Tanışma Hikayeleri

Çin'deki dayısının restoranında garson olarak çalışan Avcı, iş yerindeki Ma Fang ile arkadaşlıklarını ilerletti. İkili, 7 yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar aldı.

Geleneksel Düğün Töreni

Adıyaman'a gelen Fang ile Avcı, şehir merkezinde yer alan bir işletmede geleneklere uygun bir düğün gerçekleştirdi. Düğün töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Avcı, "7 yıllık arkadaşlığımızın ardından evlenmeye karar verdik. Eşimle 2017 yılında tanıştık ve sevgi bağımız her geçen gün güçlendi." dedi.

Nişan ve Düğün Süreci

Bir yıl süren nişanlılık döneminin ardından Türkiye'de geleneklerine uygun bir düğün yaptıklarını belirten Avcı, "Onun ailesiyle tanıştım ve bir süre sonra nişanlandık. 2024 yılında Türkiye'ye gelip düğünümüzü yaptık." ifadelerini kullandı.

Ma Fang'ın Duyguları

Ma Fang, Türk kültürüne aşina olduğunu ve eşiyle mutlu bir yaşam sürdüreceklerini vurguladı.

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen...

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.​​​​​​​

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen...

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.​​​​​​​

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen...

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.​​​​​​​

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen...

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.​​​​​​​

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen...

Adıyamanlı Muhammed Furkan Avcı, Çin'de garsonluk yaparken tanıştığı Ma Fang ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.​​​​​​​

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