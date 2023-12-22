Adıyaman'da zırhlı araç kazası: 3 asker yaralandı

Adıyaman'da zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralı. Kırsal bölgede devriye atan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada araçtaki 3 uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da zırhlı araç kazası: 3 asker yaralandı
Yayın Tarihi:

Adıyaman'da zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralı. Kaza, Kömür beldesinde sabah saatlerinde oldu. Devriye atan araç, nedeni bilinmeyen bir şekilde yan yattı. Araçtaki uzman çavuşlar Mehmet D., Emir Can K. ve Ramazan E. yaralandı. 

Yaralı askerler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkanlar
Gram altın alıp satanlar şaşıp kalacak! Bu ilk kez yapılacak: İslam Memiş uyarı yağdırdı Gram altın alıp satanlar şaşıp kalacak! Bu ilk kez yapılacak: İslam Memiş uyarı yağdırdı
Kıyıda köşede altın, dolar biriktirenler dikkat! 12 gün sonra olacaklara hazırlanın Kıyıda köşede altın, dolar biriktirenler dikkat! 12 gün sonra olacaklara hazırlanın
İş bulmanın kolay yolunu İŞKUR açıkladı! Günlük 438,55 TL ödenecek İş bulmanın kolay yolunu İŞKUR açıkladı! Günlük 438,55 TL ödenecek
Çok Okunanlar
İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi! İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Çocuk, genç, yaşlı herkesi kapsıyor! Bu saatler dışında sosyal medya kapısı kapanıyor! Çocuk, genç, yaşlı herkesi kapsıyor! Bu saatler dışında sosyal medya kapısı kapanıyor! Düşük faizli konut kredisi heyecanı: Merakla beklenen başvuru şartları ve çıkış tarihi Düşük faizli konut kredisi heyecanı: Merakla beklenen başvuru şartları ve çıkış tarihi Merkez Bankası'ndan tarihi adım: 17 yıl aradan sonra ilk depo alım ihalesi gerçekleşti Merkez Bankası'ndan tarihi adım: 17 yıl aradan sonra ilk depo alım ihalesi gerçekleşti Sabiha Gökçen Havaalanına ikinci pist açılıyor Sabiha Gökçen Havaalanına ikinci pist açılıyor