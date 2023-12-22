Adıyaman'da zırhlı araç kazası: 3 asker yaralandı

Adıyaman'da zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralı. Kaza, Kömür beldesinde sabah saatlerinde oldu. Devriye atan araç, nedeni bilinmeyen bir şekilde yan yattı. Araçtaki uzman çavuşlar Mehmet D., Emir Can K. ve Ramazan E. yaralandı.

Yaralı askerler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.