Adıyaman'daki Çayevi, Depremde Hayatını Kaybedenlerin Anısına Ev Sahipliği Yapıyor

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısının yaşatıldığı bir çayevi, duygusal bir buluşma noktası haline geldi. İşletme sahibi Mustafa İlhan Sapdüzen, depremde kaybettiği ikiz kardeşinin fotoğrafını iş yerinin duvarına asarak bu anlamlı yolculuğa başladı.

230 Fotoğraf İle Duygusal Anı Köşesi

Zamanla, çayevine gelen bazı müşteriler de kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını getirerek duvarda yer açtı. Kısa süre içinde 230 kişinin fotoğrafının yer aldığı çayevi, müşterilerin duygusal anlar yaşadığı bir alan haline geldi.

Mustafa İlhan Sapdüzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu ifade etti. Sapdüzen, "Depremde canımın parçası olan ikiz kardeşimi kaybettim. Fotoğrafını duvara asarak hayatın ne kadar ince bir çizgide olduğunu belirtmek istedim. Buraya gelenler, fotoğrafları görünce ilgi gösterdi ve hayırlı olsuna gelenler fotoğraf asma talebinde bulundu. Ben de dedim ki 'benim burada kardeşime yer varsa bütün dostlarıma da yerim var'" şeklinde konuştu.

Müşterilerin Duygusal Bağlantısı

Müşterilerden İlknur Akgün, bu çayevinin kendileri için çok kıymetli bir yer olduğunu belirtti. Akgün, "Her ne kadar üzerinden zaman geçmiş olsa da buraya her girdiğimizde kaybettiğimiz yakınlarımızın fotoğraflarını görüyoruz. Bazen sohbet için arkadaşlarla geliyoruz. Hem anılarımız canlanıyor hem de sohbet ediyoruz. Böyle bir şeyin yapılması, anıların taze tutulması çok güzel" dedi.

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 230 kişinin fotoğrafının asılı olduğu çayevi, buluşma noktası oldu.

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 230 kişinin fotoğrafının asılı olduğu çayevi, buluşma noktası oldu.