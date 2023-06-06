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Adıyaman'daki deprem enkazından 3 ay sonra kadın cesedi çıkarıldı!

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Adıyaman'daki deprem enkazından 3 ay sonra kadın cesedi çıkarıldı!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı vuran ve 11 eyaleti kasıp kavuran depremin üzerinden 120 gün geçti. Bu depremde 50.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Birçok alanda yıkım çalışmaları devam ettiriliyor. Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları sırasında meydana gelen olay, görenleri şok etti. 20 yaşındaki kız bir binanın bodrum katında ölü olarak bulundu.

Adıyaman'da 6 Şubat depreminden 120 gün sonra inşaat molozu temizlenirken bir kadın cesedi bulunduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Turgut Reis ilçesinde 6 Şubat depremi sırasında ağır hasar gören eski Valiler Kavşağı yakınında bulunan binaların molozlarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Depremden 120 gün sonra binanın bodrum katında 20 yaşlarında bir kadının cesedi bulundu. Polis, bir kazıcı operatörünün cesedi bulduğunu bildirdi.

Adıyaman'daki deprem enkazından 3 ay sonra kadın cesedi çıkarıldı!

GENÇ KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen cesedin adına kayıp ilanı çıkarılan 20 yaşındaki Sude Nur Duran'a ait olduğu belirlendi. Duran'ın cenazesi, savcının yaptığı inceleme sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Adıyaman'daki deprem enkazından 3 ay sonra kadın cesedi çıkarıldı!

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 1. sınıf öğrencisi olduğu tespit edilen Sude Nur Duran'ın ailesinin tatil yaptığı Adıyaman'ın Turgut Reis ilçesine bağlı Filistin Caddesi'ndeki evine geldiğinde depremin kendisini burada vurduğunu öğrendi.

Bu arada Sude Nur Doğan'ın annesi, babası ve ağabeyinin de depremde enkaz altında kaldıkalrı ve hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

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