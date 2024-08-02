Adıyaman'daki Yurtlar Deprem Sonrası Yeni Eğitim Dönemine Hazırlanıyor

Adıyaman'da Yurtlar Yeni Akademik Yıla Hazırlandı

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, afetzedelere barınma imkanı sunan yurtlar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, yurtların bakım ve onarım çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Yurtların Durumu ve Hazırlık Süreci

Yurtlar, deprem sonrasında acil yardım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için tam kapasiteyle hizmet vermekteydi. Keleş, "Deprem sonrası acil durum ortadan kalktıktan sonra, yurtlarımızı öğrenciler için hazır hale getirmek amacıyla bakım ve onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz," dedi.

Yüz Yüze Eğitim İçin Hazır

Adıyaman Üniversitesi'nde bu yıl yüz yüze eğitime geçileceğini vurgulayan Keleş, kentteki yurtların 8,854 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Barınmayla ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağının altını çizdi.

Öğrencilerin otel konforunda barınma ihtiyacını karşılamak için bakım onarım çalışmalarını tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Keleş, Adıyaman'daki yurtların yeni akademik yıla hazır hale getirildiğini açıkladı.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023’deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere ev sahipliği yapan yurtlar, yeni akademik yıla hazır hale getiriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.