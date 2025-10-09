Adıyaman Gerger'de 228 deprem konutu teslimata hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yapımı süren 228 konutta sona yaklaşıldı. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karatepe bölgesinde afetzedeler için başlatıldı.

Proje ve sosyal donatılar

Konut alanında ayrıca cami, çarşı ve çeşitli sosyal donatı alanları da yer alıyor. Yerel ihtiyaçlara göre planlanan bu donatılar, bölge sakinlerinin günlük yaşamını destekleyecek şekilde tasarlandı.

Yetkilinin açıklaması

"Konutlarda sona yaklaştık artık, sadece küçük ince işlerimiz kaldı. Önümüzdeki bir ay içinde hak sahipleri evlerine geçmiş olacak." dedi İnşaat Mühendisi Yunus Emre Dilber, AA muhabirine.

