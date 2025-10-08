Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü Yakınında Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Nissibi Köprüsü yakınlarında Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu; jandarma ve AFAD ekipleri çıkarıp adli işlemler için hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:41
Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü Yakınında Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü yakınında erkek cesedi bulundu

Olay yerinde ekipler çalışma başlattı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Nissibi Köprüsü yakınlarında Fırat Nehri'nde bir erkek cesedi görüldü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri su yüzeyindeki cesedi sudan çıkararak gerekli güvenlik ve sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) hayatını kaybeden kişinin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
3
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
4
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı
5
Dr. Mustafa Özel: 'Roman Dili ile İktisat ve Siyaset' Söyleşisi
6
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
7
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?