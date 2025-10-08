Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü Yakınında Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü yakınında erkek cesedi bulundu

Olay yerinde ekipler çalışma başlattı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Nissibi Köprüsü yakınlarında Fırat Nehri'nde bir erkek cesedi görüldü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler harekete geçti.

Bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri su yüzeyindeki cesedi sudan çıkararak gerekli güvenlik ve sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) hayatını kaybeden kişinin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.