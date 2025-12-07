Adıyaman Gölbaşı'da Otomobil Yan Yattı: 4 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil yan yattı; sürücü ve 3 yolcu Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:03
Adıyaman Gölbaşı'da otomobil yan yattı: 4 kişi yaralandı

Kaza Detayları

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, bir otomobilin yan yatması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Yaşar Karaaslan idaresindeki 66 ABT 739 plakalı otomobil, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı.

Yaşanan kazada sürücü Yaşar Karaaslan ile araçta yolcu olarak bulunan Elife, Hatice Azra ve Gülperi Karaaslan yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

