Adıyaman Gölbaşı'nda Alkollü Sürücü Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Sürücü Efe Sirac D.'nin alkollü olduğu belirlendi; yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:59
Kaza ve Yaralılar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü sürücünün neden olduğu çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Efe Sirac D. (18) idaresindeki 02 BJ 002 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Yukarı Çöplü mevkiinde sola dönüş yapacağı esnada, Ali L. (66) yönetimindeki 08 DF 006 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler Ali L., Efe Sirac D. ile araçlarda bulunan Zeynep L. (60) ve Barın I. (18) yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, sürücü Efe Sirac D.’nin alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

