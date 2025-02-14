Adıyaman'ın 5 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Adıyaman'da Kar Yağışı Eğitime Engel Oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı, Sincik, Gerger, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, ilçelerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kamu Görevlilerine İdari İzin

Ayrıca, kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği belirtildi. Bu durum, olumsuz hava koşullarında kamu çalışanlarının güvenliğini öncelikli olarak dikkate almaktadır.