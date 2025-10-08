Adıyaman Kahta'da 100 Öğrenci Gazze İçin Pedal Çevirdi

Adıyaman Kahta'da Öğrenciler Gazze İçin Pedal Çevirdi

Mevlana Ortaokulu'ndan başlayan kortej Kahta Kaymakamlığı'nda sona erdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ortaokul öğrencileri dayanışma mesajı vermek için bir araya geldi. Mevlana Ortaokulu bahçesinde toplanan yaklaşık 100 öğrenci, "Gazze için pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, yol boyunca sloganlar attı ve ilahiler söyleyerek Filistin halkına destek mesajı verdi.

Şehir turunun ardından kortej, Kahta Kaymakamlığı önünde son buldu. Düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü de katılarak öğrencilere destek verdi.