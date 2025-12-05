Adıyaman Kahta'da Silahlı Kavga: 5 Kişi Yaralandı

Kahta Otogarı yakınında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı; yaralılar Kahta ve Adıyaman hastanelerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 19:11
Olayın Detayları

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Otogarı yakınlarında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.

Yaralananlar: Emin K. (68), Regaip A. (27), Sadır G. (32), Mustafa A. (34) ve Remzi A. (51). İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tedavi ve Soruşturma

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa A. ile Remzi A., burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası polis ekipleri her iki hastanede de güvenlik önlemleri alırken, kavgaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

