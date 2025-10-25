Adıyaman Kültür Buluşmaları Sultangazi'de — Anadolu Kültür Festivali

Adıyaman Kültür Buluşmaları Sultangazi'de

Sultangazi'de düzenlenen Anadolu Kültür Festivali kapsamında Adıyaman Kültür Buluşmaları gerçekleştirildi. Etkinlik, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda, belediye ile Sultangazi Adıyamanlılar Platformu işbirliğinde düzenlendi.

Yöresel Lezzetler ve Sunum

Programa katılan vatandaşlara Adıyaman'a ait nar, çiğ köfte, kuru üzüm ve pestil ikram edildi. Etkinlik, hem kültürel tanıtıma hem de bölgesel dayanışmaya vurgu yaptı.

Yetkililerin Açıklamaları

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, kentin yeniden inşa sürecine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: 'Yıl sonuna kadar belki 3 binden fazla konutu sadece TOKİ ve Emlak Konut üzerinden teslim etmiş olacağız. Okullarımız, yollarımız, camilerimiz yapılıyor. Binalar, iş yerleri, bir şehir küllerinden yeniden doğuyor.'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ise Adıyaman'ın yeniden imarı ve inşasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kaya, Türkiye'nin köklü medeniyet tecrübesinin dünyaya örnek olacağını ve Adıyaman'ın farklı kimlikleri yüzyıllardır kardeşçe barındıran şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da etkinlikte söz alarak, 'Biz Anadolu'yuz, örf ve adetlerimizden, gelenek ve göreneklerimizden kopmayız. Küllerinden var olan bir bölgeden bahsediyoruz. Kolay bir iş değil, devletin, liderin güçlü olması gerekir.' ifadelerini kullandı.

Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ayrıca sanatçı Latif Doğan sahne aldı ve katılımcılara müzik dinletisi sundu.

