Adıyaman Kültür Buluşmaları Sultangazi'de — Anadolu Kültür Festivali

Sultangazi'de düzenlenen Adıyaman Kültür Buluşmaları'nda yöresel ürünler sunuldu; siyasetçiler ve yerel yöneticiler kentin yeniden inşasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 23:09
Adıyaman Kültür Buluşmaları Sultangazi'de — Anadolu Kültür Festivali

Adıyaman Kültür Buluşmaları Sultangazi'de

Sultangazi'de düzenlenen Anadolu Kültür Festivali kapsamında Adıyaman Kültür Buluşmaları gerçekleştirildi. Etkinlik, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda, belediye ile Sultangazi Adıyamanlılar Platformu işbirliğinde düzenlendi.

Yöresel Lezzetler ve Sunum

Programa katılan vatandaşlara Adıyaman'a ait nar, çiğ köfte, kuru üzüm ve pestil ikram edildi. Etkinlik, hem kültürel tanıtıma hem de bölgesel dayanışmaya vurgu yaptı.

Yetkililerin Açıklamaları

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, kentin yeniden inşa sürecine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: 'Yıl sonuna kadar belki 3 binden fazla konutu sadece TOKİ ve Emlak Konut üzerinden teslim etmiş olacağız. Okullarımız, yollarımız, camilerimiz yapılıyor. Binalar, iş yerleri, bir şehir küllerinden yeniden doğuyor.'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ise Adıyaman'ın yeniden imarı ve inşasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kaya, Türkiye'nin köklü medeniyet tecrübesinin dünyaya örnek olacağını ve Adıyaman'ın farklı kimlikleri yüzyıllardır kardeşçe barındıran şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da etkinlikte söz alarak, 'Biz Anadolu'yuz, örf ve adetlerimizden, gelenek ve göreneklerimizden kopmayız. Küllerinden var olan bir bölgeden bahsediyoruz. Kolay bir iş değil, devletin, liderin güçlü olması gerekir.' ifadelerini kullandı.

Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ayrıca sanatçı Latif Doğan sahne aldı ve katılımcılara müzik dinletisi sundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Anadolu Kültür Festivali kapsamında Sultangazi...

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Anadolu Kültür Festivali kapsamında Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Adıyaman Kültür Buluşmaları'na katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Anadolu Kültür Festivali kapsamında Sultangazi...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı'da Kızılay Gönüllüleri 88 Yaşındaki Kadının Evini Temizledi
2
Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
3
62. Altın Portakal Film Festivali Antalya'da Açıldı
4
Ilgaz Dağı'nda Yüksek Kesimlerde Sis Etkili Oldu
5
Bilal Erdoğan Tiflis'te: Kobakhidze ve Kavelaşvili ile Görüştü
6
Fatih'te Silahlı Saldırı: Seyid Ömer Mahallesi'nde Yaralı
7
Adıyaman Kültür Buluşmaları Sultangazi'de — Anadolu Kültür Festivali

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi