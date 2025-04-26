Adıyaman Motofest 2023: Kortej Coşkusu Sürüyor

Adıyaman'da Motofest Coşkusu

Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen Motofest etkinlikleri, ikinci gününde de büyük bir coşku ile devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde sabah saatlerinde Adıyaman Valiliği önünde toplanan motosiklet tutkunları, Atatürk Bulvarı'ndan Beşpınar Mesire Alanı'na doğru görkemli bir kortej gerçekleştirdi.

Vali Osman Varol'un Katılımı

Adıyaman Valisi Osman Varol, özel motosiklet kıyafetiyle korteje katılarak motorunun önünde yer aldı ve güzergah boyunca vatandaşları selamladı. Motosiklet sporuna olan ilgisiyle tanınan Vali Varol, etkinlik esnasında kentin doğal güzelliklerinin ve sosyal etkinliklerinin yeniden canlandığını vurguladı.

Festivalin büyük bir coşkuyla devam ettiğini belirten Vali Varol, "Festivalimiz dün gece itibarıyla 1000'in üzerinde kamp çadırıyla devam etti. Alanımıza gelişler bugün de yoğun bir şekilde sürüyor. Vatandaşlarımızın ilgisi ve katılımı gerçekten çok güzel. Etkinliklerimiz gün boyu devam ediyor. Misafirlerimize ücretsiz Nemrut Dağı turları ve doğa yürüyüşleri gibi farklı aktiviteler düzenliyoruz. Festival alanımızda bu akşam büyük bir konser ve çeşitli şovlar olacak," dedi.

Kortej Geçişi ve Güvenlik Önlemleri

Kortej geçişinin Motofest'in en önemli geleneklerinden biri olduğunu dile getiren Varol, "Tüm motor tutkunları büyük bir heyecanla kortejimize katılıyor. İnşallah kazasız belasız, keyifli bir geçiş olacak ve festivalimizi aynı şekilde tamamlayacağız," şeklinde konuştu.

Vali Varol, Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul, Ankara ve diğer çeşitli kentlerden gelen motosiklet gruplarının festivale katıldığını belirterek, güvenlik konusunun önemine dikkat çekti. "Motosiklet kullanırken mutlaka koruyucu ekipman kullanmalıyız. Omuz, dirsek ve sırt korumalı montlar, sağlam kasklar gibi koruyucu ekipmanları eksiksiz kullanmak hayati önem taşıyor. Biz de tüm gençlerimize ve motosiklet tutkunlarına bu konuda farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz," dedi.

Motofest kapsamında Beşpınar Mesire Alanı'nda stantlar, oyun grupları ve konser organizasyonları devam ediyor. Festival, pazar günü akşama kadar sürecek.

Adıyaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen Motofest etkinlikleri ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında sabah saatlerinde Adıyaman Valiliği önünde toplanan motosiklet tutkunları, Atatürk Bulvarı'ndan Beşpınar Mesire Alanı'na doğru kortej düzenledi.

Adıyaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen Motofest etkinlikleri ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında sabah saatlerinde Adıyaman Valiliği önünde toplanan motosiklet tutkunları, Atatürk Bulvarı'ndan Beşpınar Mesire Alanı'na doğru kortej düzenledi.