Adıyaman Tharsa Antik Kenti'nde 8 Oda Mezarı Gün Yüzüne Çıktı

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde devam eden kazılarda 3 haftada 8 oda mezarı daha ortaya çıkarıldı; 2019'dan bu yana toplam 40 oda mezar bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:13
Kazılarda yeni bulgular ve ziyaret çağrısı

Adıyaman'da Roma dönemine ait Tharsa Antik Kenti sınırları içinde yürütülen kazılarda, 8 oda mezarı daha gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte bu yılki kazı çalışmalarının 3 hafta önce başladığını gazetecilere bildirdi.

Alkan, 2019'da başlanan kazı çalışmalarında şu ana kadar 40 oda mezar'ın ortaya çıkarıldığını belirtti.

Mehmet Alkan: “Son 3 haftada 8 oda mezarı daha gün yüzüne çıkarıldı. Tharsa Antik Kenti, Perre Antik Kenti’nden daha özellikli oda mezarlarına sahip. Ziyaretçilerimizi bu alanı görmeye davet ediyorum.

