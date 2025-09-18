Adıyaman Tharsa Antik Kenti'nde 8 Oda Mezarı Gün Yüzüne Çıktı

Kazılarda yeni bulgular ve ziyaret çağrısı

Adıyaman'da Roma dönemine ait Tharsa Antik Kenti sınırları içinde yürütülen kazılarda, 8 oda mezarı daha gün yüzüne çıkarıldı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte bu yılki kazı çalışmalarının 3 hafta önce başladığını gazetecilere bildirdi.

Alkan, 2019'da başlanan kazı çalışmalarında şu ana kadar 40 oda mezar'ın ortaya çıkarıldığını belirtti.

Mehmet Alkan: “Son 3 haftada 8 oda mezarı daha gün yüzüne çıkarıldı. Tharsa Antik Kenti, Perre Antik Kenti’nden daha özellikli oda mezarlarına sahip. Ziyaretçilerimizi bu alanı görmeye davet ediyorum.”