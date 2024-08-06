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Adıyaman Turizmine Yeni Elektrikli Araçlar

Adıyaman'da, turizmi desteklemek amacıyla 8 elektrikli araç hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:08
Adıyaman Turizmine Yeni Elektrikli Araçlar

Adıyaman Turizmine Elektrikli Araç Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adıyaman'daki turizm potansiyelini artırmak için düzenlenen programda 8 elektrikli aracın hizmete sunulduğunu duyurdu. Bu araçlar, Adıyaman şehir merkezi ile Nemrut Dağı arasındaki ören yerlerine ziyaretçi taşımak için kullanılacak.

Güvenli ve Sürdürülebilir Ulaşım

Bakan Kacır, Ford Otosan Kocaeli Fabrikası'nda üretilen bu araçların, yolcu taşıma standartlarına uygun hale getirildiğini belirtti. Kacır, "Bu araçlarımız, hem yerli hem de yabancı turistlerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak," dedi.

Turizm Verileri ve Destek Projeleri

Kacır, Türkiye’nin 2023 yılının ilk altı ayında 26,1 milyon turist ziyaret ettiğini ve turizm gelirlerinin 23,7 milyar dolara ulaştığını vurgulayarak, "Adıyaman'da gerçekleştirilen projelerle kentin turizm gelirlerini artırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Bakan, turizm sektörünü desteklemek amacıyla yürütülen projelerin 13 milyar lira destek aldığını ifade ederek, "Bu projelerle Adıyaman'ın tarihi ve kültürel mirasını koruyup, turizmde sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyoruz," dedi.

Ford Otosan’dan Destinasyona Katkı

Ford Otosan Genel Müdür Vekili Josephine Payne de, üretilen elektrikli araçların Adıyaman toplumu için önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti. "Bu projeyle, sürdürülebilir turizmi teşvik ederken, geçmişin korunmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz," dedi.

Son olarak, Kacır, Adıyaman'ı bölgenin parlayan yıldızı yapacak projeler ile yatırım ve destek programlarıyla şehrin yeniden canlanacağını ifade etti.

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman...

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman...

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman...

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman...

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman...

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman...

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman...

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman...

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman...

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman...

"Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni" düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi" kapsamında 8 elektrikli minibüsün Adıyaman Valiliğine teslimi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda düzenlenen "Ford e-Transit Araç Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

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