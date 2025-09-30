Adıyaman Üniversitesi'nde Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için üniversite kampüsünde toplandı.

Grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü. Tekbir getiren öğrenciler ve akademisyenler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Rektör Keleş'in açıklamaları

Prof. Dr. Mehmet Keleş, binlerce Filistinlinin savaş hukukuna aykırı biçimde katledildiğini söyledi.

Keleş, "2023 Ekim ayından bu yana Gazze'de bir soykırım, bir vahşet uygulanmakta. Biz Adıyaman Üniversitesi olarak akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizle bu soykırımı ve vahşeti lanetlemek, Gazze'ye destek olmak ve farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenledik. Amacımız bu vahşeti haykırmak ve dünyaya duyurabilmek." ifadelerini kullandı.

Öğrenci görüşü ve etkinlik sonu

Gazzeli Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Cuma, Türkiye’nin her zaman Gazze ve Filistin'e büyük destek verdiğini belirtti.

Yürüyüşün ardından katılımcılar, kampüste kurulan stantları gezdi.

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.