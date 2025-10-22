Adıyaman ve Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Adıyaman ve Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyonun koordinasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölbaşı ve Doğanşehir ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı müdahaleler yapıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonda aranan ve aramalarda ele geçirilenler arasında 51 gram esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, 14 kök kenevir ve hassas terazi bulundu. Ayrıca, 21 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 328 tabanca fişeği, 5 şarjör, 3 av tüfeği ile 44 kuru sıkı tabanca ve kama ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor

İl ve ilçe jandarma birimlerindeki işlemleri süren şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

