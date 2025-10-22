Adıyaman ve Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı; çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 11:47
Adıyaman ve Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Adıyaman ve Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyonun koordinasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gölbaşı ve Doğanşehir ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı müdahaleler yapıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonda aranan ve aramalarda ele geçirilenler arasında 51 gram esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, 14 kök kenevir ve hassas terazi bulundu. Ayrıca, 21 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 328 tabanca fişeği, 5 şarjör, 3 av tüfeği ile 44 kuru sıkı tabanca ve kama ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor

İl ve ilçe jandarma birimlerindeki işlemleri süren şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10...

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10...

İLGİLİ HABERLER

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi
2
Kastamonu'da 58 Yıllık Gözlükçü İsmail Kargılı, 8 Parmak İzini Kaybetti
3
Edirne'de 'Selefi Anlayışlar Sempozyumu' Trakya Üniversitesi'nde Başladı
4
Altınay'dan 50 Milyon Dolarlık Teknoloji Kampüsü: Temeli Tuzla'da Atıldı
5
Aydın Söke'de Minibüs Kazası: 6 Yaralı
6
Tunceli'de 2025 Projeleri İçin 749,6 Milyon Lira Harcandı
7
Samsun Atakum'da Oyuncak Ayı İçinden 150 Gram Kokain Çıktı — 1 Gözaltı

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları