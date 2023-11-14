Adıyaman’da Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman’da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Adıyaman- Kahta Karayolu Kömür Beldesi yol Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kaza Nasıl Oldu?

Alınan bilgiye göre, Mehmet Y. yönetimindeki 06 RRZ 59 plakalı otomobil ile Mehmet Ç. yönetimindeki 02 ABC 542 plakalı kamyonet, karşı yönden gelirken kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Kazada, sürücüler Mehmet Y. ve Mehmet Ç. ile araçlarda bulunan Ramazan Ç. ve Abuzer Ulu (61) yaralandı.

Kazada Ölen ve Yaralananlar Kim?

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralıları araçlardan çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abuzer Ulu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.