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Adıyaman'da iki araç birbirine girdi: 4 ölü, 2 yaralı!

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Adıyaman'da iki araç birbirine girdi: 4 ölü, 2 yaralı!
Adıyaman'da otomobil ve kamyonet kazasında 4 kişi öldü. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken araçta sıkışan 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışarak meydana geldiği kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Feci kaza, Adıyaman'a bağlı Gölbaşı karayolu 40’ıncı kilometresinde gerçekleşti.

Adıyaman'da iki araç birbirine girdi 4 ölü, 2 yaralı!

Binek otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişinin öldüğü kazada 2 kişi de yaralandı. Kaza yerine, sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de yönlendirildi. Kazada otomobilin içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılırken ambulansa alınan yaralıların Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

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