Adli Palinoloji: Polen İzleri Faili Meçhul Cinayetleri Aydınlatıyor

Laboratuvar ve çalışmaları

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl hizmete giren Adli Palinoloji Laboratuvarı, şüpheli veya mağdurlardan elde edilen polenler ile endemik bitkileri inceleyerek özellikle faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Çağdaş Aksoy, laboratuvarın yalnızca adli amaçlı toplanan bulguların analiz edileceği şekilde kurulduğunu ve 81 ile hizmet verdiğini söyledi.

Aksoy, ülke genelinde görevli olay yeri inceleme personeline adli palinoloji eğitimi verdiklerini belirterek, parmak izi, DNA veya kamera kaydı gibi delillerin bulunmadığı hallerde bile cesedin kıyafetleri ve üzerindeki tozların incelenmesiyle olayın işlendiği yerin tespit edilebildiğini aktardı.

Laboratuvarda yapılan incelemelerle polenlerin veya endemik bitkilerin izi sürülerek faili meçhul cinayetlerin aydınlatılabildiğini vurgulayan Aksoy, şu örneği paylaştı: “Uyuşturucu ticareti yaptığı ihbar edilen kişinin evinde ve aracında uyuşturucuya rastlanmamasına rağmen şüphelinin kıyafet veya aracının bagaj döşemesinden alınan svapların polen incelemesi sonucu yoğun şekilde kenevir tespit edilerek, şüphelinin uyuşturucuyla ilişkisi ortaya konulmuştur.”

Aksoy ayrıca bir vakada polen incelemesi sonucunda yalnızca Ankara'daki Mogan Gölü'nde yetişen endemik bitki polenine ulaştıklarını söyledi.

Laboratuvara gönderilebilecek materyaller arasında toprak, ayakkabı, bot, çizme, giysi, bitki örnekleri, topraktan çıkarılan bulgular veya eserler, havlu, not kağıdı, karton bardak ve meyve suyu kutusu gibi örneklerin bulunabileceğini ifade etti. Polenlerden ele geçirilen uyuşturucu maddelerin hangi ülkede üretildiğine dair tespitler de yapılabildiğine dikkat çekildi.

Kongre ve panel

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve 26 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri, oturum, panel ve poster sunumlarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Ergün Şahin ile Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Kriminal Başkanı Tuğgeneral Sinan Şenin oturum başkanlıklarını yaptığı “Olay Yeri İncelemeleri ve Bilirkişilik” paneli düzenlendi. Panelde "Adli Palinolojinin Olay Yeri İncelemelerinde Yeri ve Önemi" başlıklı sunumu Çağdaş Aksoy gerçekleştirdi.

Kongre başkanı ve Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, oturumların sonunda konuşmacılara plaket vererek teşekkür etti. Kongre, 28 Eylül'de sona erecek.

