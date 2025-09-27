Adli Palinoloji: Polen İzleri Faili Meçhul Cinayetleri Aydınlatıyor

Yeni kurulan Adli Palinoloji Laboratuvarı, polen ve endemik bitki incelemeleriyle faili meçhul cinayetlerin çözümüne katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:13
Adli Palinoloji: Polen İzleri Faili Meçhul Cinayetleri Aydınlatıyor

Adli Palinoloji: Polen İzleri Faili Meçhul Cinayetleri Aydınlatıyor

Laboratuvar ve çalışmaları

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl hizmete giren Adli Palinoloji Laboratuvarı, şüpheli veya mağdurlardan elde edilen polenler ile endemik bitkileri inceleyerek özellikle faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Çağdaş Aksoy, laboratuvarın yalnızca adli amaçlı toplanan bulguların analiz edileceği şekilde kurulduğunu ve 81 ile hizmet verdiğini söyledi.

Aksoy, ülke genelinde görevli olay yeri inceleme personeline adli palinoloji eğitimi verdiklerini belirterek, parmak izi, DNA veya kamera kaydı gibi delillerin bulunmadığı hallerde bile cesedin kıyafetleri ve üzerindeki tozların incelenmesiyle olayın işlendiği yerin tespit edilebildiğini aktardı.

Laboratuvarda yapılan incelemelerle polenlerin veya endemik bitkilerin izi sürülerek faili meçhul cinayetlerin aydınlatılabildiğini vurgulayan Aksoy, şu örneği paylaştı: “Uyuşturucu ticareti yaptığı ihbar edilen kişinin evinde ve aracında uyuşturucuya rastlanmamasına rağmen şüphelinin kıyafet veya aracının bagaj döşemesinden alınan svapların polen incelemesi sonucu yoğun şekilde kenevir tespit edilerek, şüphelinin uyuşturucuyla ilişkisi ortaya konulmuştur.”

Aksoy ayrıca bir vakada polen incelemesi sonucunda yalnızca Ankara'daki Mogan Gölü'nde yetişen endemik bitki polenine ulaştıklarını söyledi.

Laboratuvara gönderilebilecek materyaller arasında toprak, ayakkabı, bot, çizme, giysi, bitki örnekleri, topraktan çıkarılan bulgular veya eserler, havlu, not kağıdı, karton bardak ve meyve suyu kutusu gibi örneklerin bulunabileceğini ifade etti. Polenlerden ele geçirilen uyuşturucu maddelerin hangi ülkede üretildiğine dair tespitler de yapılabildiğine dikkat çekildi.

Kongre ve panel

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve 26 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri, oturum, panel ve poster sunumlarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Ergün Şahin ile Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Kriminal Başkanı Tuğgeneral Sinan Şenin oturum başkanlıklarını yaptığı “Olay Yeri İncelemeleri ve Bilirkişilik” paneli düzenlendi. Panelde "Adli Palinolojinin Olay Yeri İncelemelerinde Yeri ve Önemi" başlıklı sunumu Çağdaş Aksoy gerçekleştirdi.

Kongre başkanı ve Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, oturumların sonunda konuşmacılara plaket vererek teşekkür etti. Kongre, 28 Eylül'de sona erecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl hizmete giren Adli Palinoloji...

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl hizmete giren Adli Palinoloji Laboratuvarı’nda, şüpheli veya mağdurlardan elde edilen polenler ile endemik bitkiler incelenerek özellikle faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına katkı sağlanıyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Çağdaş Aksoy (sağda), Antalya'da düzenlenen "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" nde konuyla ilgili sunum yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl hizmete giren Adli Palinoloji...

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 25 Kişi Hafif Yaralandı
2
Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi İşlevini Yitirdi — Bosphorus Diplomasi Forumu
3
Abdulcelil Güven yeniden seçildi: Öz Finans İş İstanbul Anadolu Bölge Başkanı
4
Kan Kanserlerinde CAR-T ve Kök Hücreyle Uzayan Yaşam Süresi
5
Bakan Güler: Türk Donanması ve Milli Gemilerle Yeni Altın Çağa
6
Balıkesir Kepsut'ta kaza sonrası orman yangını — Havadan ve karadan müdahale
7
Tekin, Yarkadaş ve 4 Üyenin CHP'den İhraç Kararına Tepki

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı