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Adli Tıp Kurumu Çalışanlarının Sorunlarına İlişkin Yeni Rapor

Adli Tıp Komisyonu, çalışanların sorunlarını ele alan yeni bir rapor yayımladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:19
Adli Tıp Kurumu Çalışanlarının Sorunlarına İlişkin Yeni Rapor

Adli Tıp Komisyonu'ndan Çarpıcı Rapor

Adli Tıp Komisyonu, müdürlükleri ve çalışanları arasındaki sorunları detaylı bir şekilde incelemek amacıyla düzenlediği toplantıların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Öneriler ve Çözüm Başlıkları

Yayımlanan raporda, Adli Tıp Kurumu Kanunu ile döner sermaye ek ödeme yönetmeliğinde yapılması gereken değişikliklerin altı çizildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde uygulanmakta olan taban ve teşvik ek ödeme sisteminin, Adli Tıp Kurumu'nda da hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Çalışanların Beklentileri

Rapor, ek ödeme tavan oranlarının da çalışanların beklentilerini karşılayacak seviyelere çıkarılması gerektiğini belirtti.

Eşitsizliklere Dikkat Çekiliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışanlara sağlanan adalet hizmetleri tazminatından Adli Tıp Kurumu çalışanlarının yararlanamadığı ifade edildi. Bu durumun, çalışanlar arasında eşitsizlik yarattığı savunuldu.

İş Sağlığı ve Güvenliğine Eğilim

Raporda, kurumda çalışanların kullandığı kimyasalların iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığına dikkat çekildi. Çalışanların sağlığını korumak adına, iş sağlığı ve güvenliği birimleri kurulması önerisi de sunuldu.

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