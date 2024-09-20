Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla yeni bir boyut kazandı. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan küçük kızın ölüm nedeni nihayet ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda, Narin Güran’ın ağız ve burun bölgesine yapılan baskı sonucu oksijensiz bırakıldığı ve boğularak öldüğü tespit edildi.

Aile üyelerinin de yer aldığı soruşturma genişlerken, olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 12’ye ulaştı. Soruşturma derinleştikçe, bu korkunç cinayetin detayları da daha net bir şekilde gün yüzüne çıkıyor.

ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen rapor, olayın çözülmesinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Narin Güran’ın kaybolduğu 21 Ağustos günü hayatını kaybettiği kesinleşti. Ancak raporda, cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığına dair tıbbi bir değerlendirme yapılamadığı bilgisi de yer alıyor.

KAYBOLDUĞU GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Rapora göre, 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölüm zamanı kaybolduğu gün olan 21 Ağustos olarak belirlendi. Küçük kızın cansız bedeni, kaybolmasından 18 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Otopsi sonucunda ortaya çıkan bulgular, küçük kızın ölümünün ağız ve burun bölgesine uygulanan baskı sonucu oksijensiz bırakılarak meydana geldiğini gösteriyor.

Raporda ayrıca Narin’in vücudundaki bazı yaralanmaların, ölüm sonrasında hayvanlar tarafından oluşturulduğu belirtiliyor. Özellikle sol diz altından bacağının kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu detay, olayın ardından vücutta gerçekleşen diğer hasarların dış etkenlere bağlı olduğunu gösteriyor.

OLAYDA YENİ GELİŞMELER

Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, aile bireyleri de dahil olmak üzere olayla bağlantılı olarak tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi. Olayın baş şüphelileri arasında yer alan ve halihazırda tutuklu bulunan yengesi Hediye Güran da, cinayetle ilgili en çok sorgulanan isimlerden biri.

Soruşturmanın diğer bir önemli ayağı da, Narin Güran’ın abisi Enes Güran’ın kolunda bulunan diş izleriyle ilgili. Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu, bu diş izlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Söz konusu mütalaanın bugün ya da yarın savcılığa iletilmesi bekleniyor. Bu inceleme, cinayetin kim tarafından işlendiği konusunda önemli bir delil olabilir.

AĞIZ VE BURUN KAPANMASI SONUCU BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Raporda, Narin Güran’ın ölüm nedenine dair detaylar açıkça ortaya konulmuş durumda. Küçük kızın ağız ve burun bölgesine uygulanan baskı sonucu oksijensiz kaldığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu tür cinayetlerde ağız ve burun kapanması, kişinin nefessiz bırakılarak ölmesine neden olan bir yöntem olarak biliniyor. Bu durum, özellikle savunmasız ve küçük yaştaki çocuklarda daha hızlı sonuç verebiliyor. Narin’in vücudunda ölüm anına dair diğer herhangi bir darp izi olup olmadığı ise raporda belirtilmedi. Ancak raporun net ifadeleri, olayın nasıl gerçekleştiğini büyük ölçüde aydınlatmış durumda.

CİNAYETİN DETAYLARI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu trajik cinayet soruşturması, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Narin Güran’ın kaybolmasının ardından başlayan arama çalışmaları ve nihayetinde cansız bedeninin bulunması, tüm ülkeyi derin bir üzüntüye boğmuştu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında aile üyelerinin bulunması ise durumu daha karmaşık hale getiriyor. Yenge Hediye Güran’ın tutuklanması, olayın aile içi bir şiddet vakası olabileceği şüphesini güçlendiriyor. Ancak soruşturma devam ederken, yeni delillerin ve raporların ışığında olayın tüm detayları ortaya çıkacak.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Adli Tıp Kurumu’nun sunduğu rapor, Narin Güran cinayetiyle ilgili pek çok soruya ışık tutsa da, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için soruşturmanın tamamlanması gerekiyor. Özellikle Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu’nun Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ile ilgili incelemeleri büyük önem taşıyor.

Soruşturmanın devam eden safhalarında yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, titizlikle yürütülen bu soruşturmada tüm detayların aydınlatılması için çalışmalarına devam ediyor.