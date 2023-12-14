Adliyede yaptığı paylaşımla hem kendini hem savcıyı yaktı

Türkiye'nin gündemine oturan olay, Çağlayan Adliyesi'nde avukat Buket Nurşah Tekışık'ın çekilmiş fotoğraflarıyla başladı. Savcının odasında paylaşılan bu fotoğraflar, kamuoyunda büyük tepki çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, savcı hakkında başlatılan soruşturmanın yanı sıra avukat Tekışık'a yönelik suç duyurusunun da yapıldığını belirtti. Ayrıca, İstanbul Adalet Sarayı'nda avukat Tekışık'ın çekildiği odanın sahibi olan savcının görev yerinin değiştirildiği bilgisi ortaya çıktı.

Adliyede yaptığı paylaşımla hem kendini hem savcıyı yaktı
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Avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının odasında çektirdiği fotoğraflarla gündeme bomba gibi düştü. "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" notuyla paylaştığı bu fotoğraflar, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Ancak, Tekışık'ın paylaşımları beraberinde yoğun bir tepki dalgasını getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının eleştirileri karşısında avukat, hesabını kapatma kararı aldı. Tekışık'ın bu ani kararı, olayın daha da geniş bir çerçevede konuşulmasına neden oldu.

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Tepkiler Sonrası Avukattan Açıklama

Yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcıların tepkisini çeken Avukat Buket Nurşah Tekışık konuya dair açıklama yaptı. Tekışık yaptığı açıklamada: 

"Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü. Bir avukatın savcının odasına giremez diye bir kanun varsa siz söyleyin." ifadelerine yer verdi.

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medyada infial yaratan olaya ilişkin görüntüleri paylaşan avukat Tekışık ve fotoğrafın çekildiği odanın sahibi savcı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç açıklamasında,

"Hem savcı hem avukatla ilgili soruşturma açıldı. Yargımız bu tür görüntülere müsaade edemez. Hem savcı hem avukat açısından." ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Tekışık'ın fotoğraf çekindiği odanın sahibi savcının görev yerinin değiştirildiği bilgisi verildi. Öte yandan avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında ise suç duyurusunda  bulunulduğunu açıklandı.

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