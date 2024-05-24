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Adnan Oktar davasında mahkemeden 4 kişiye tahliye kararı

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında ara karar mahkeme tarafından açıklandı. Ara kararda Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt için tahliye kararı verildi.

Yayın Tarihi: 24.05.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:10
Adnan Oktar davasında mahkemeden 4 kişiye tahliye kararı

Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ile ilgili görülen davanın duruşması bugün devam etti. Mahkeme, ara kararı açıkladı. Yapılan açıklamaya göre davada yargılanan Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt hakkında tahliye kararı çıktı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. 2 tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi. Duruşmada avukat beyanları alındı. Daha sonra ise mahkeme, ara kararı açıkladı. Mahkeme ara kararda 4 simin tahliyesine karar verdi.

Diğer yandan Adnan Oktar ile birlikte diğer isimlerin ise tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 10-11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

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