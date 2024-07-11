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Adnan Oktar davasında son durum: Oktar hariç tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verildi!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün güncel yapılanmasına ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, ara kararını açıklayarak, örgüt lideri Adnan Oktar hariç tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma 11 Ekim'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 16:44
Adnan Oktar davasında son durum: Oktar hariç tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verildi!

Mahkemede tanık olarak ifade veren örgütün eski hukuk imamı ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Fatih Kılıç, Adnan Oktar'ın örgüt içindeki rolüne ve operasyon korkusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Adnan Oktar operasyon sürecine gelene kadar zıvanadan çıkmıştı. Sürekli operasyon korkusu yaşıyor, tedbirler alıyordu" dedi.

"Aşağılık Kompleksi Olan Biriydi"

Kılıç, Adnan Oktar'ın sürekli olarak suç ortakları aradığını ve övgüyü seven, aşağılık kompleksi olan biri olduğunu belirtti. "Adnan Oktar hiçbir kitabını veya makalesini kendi yazmadı, ekibi yazdı ama kendisi yazmış gibi yaptı" şeklinde konuşan Kılıç, örgüt liderinin helal yoldan para kazanmayı bilmediğini iddia etti.

"Avukatlar Örgütün İşlerini Yürütüyordu"

Tanık Kılıç, Adnan Oktar'ın cezaevine girdikten sonra avukatları aracılığıyla örgüt üyelerini kontrol altında tutmaya çalıştığını ileri sürdü. "Herkesten kendisini ve örgütü aklayan yazılı beyanlar alınmasını istedi. İçerdeki insanları etkin pişman olmamaları için manipüle etti" diyen Kılıç, mahkemede dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Mahkeme Kararı ve Tahliyeler

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar hariç tutuklu sanıklar Meltem Daban, Ferhunde Eda Babuna, Elvan Şahin, Aslı Efeoğlu ve Mine Kalça'nın yurtdışına çıkış yasağı ile tahliyelerine karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

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