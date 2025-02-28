Adnan Oktar ve 18 Sanığın Kaçakçılık Davasında Yeni Gelişme: Beraat Kararı Çıktı

Adnan Oktar ve 18 Sanığın Davasında Beraat Kararı

Adnan Oktar ile birlikte 18 sanığın yargılandığı "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" davasında önemli bir gelişme yaşandı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, istinafın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, sanıkların ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, başka suçtan hükümlü olan Adnan Oktar ve 14 sanık katılırken, bazı sanıkların duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı belirtildi. Cumhuriyet savcısı, 4 Kasım 2013 tarihinde Haydarpaşa Limanı'na gelen konteynerlerin belgelerinin imha edildiğini ve sahte belgeler düzenlendiğini öne sürdü.

Sanıkların Savunmaları

Oktar, savunmasında "Kaçakçılık yok, bu tamamen bir kumpas" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklardan Tarkan Yavaş da davanın ana kumpas davasının bir devamı olduğunu savundu. Oktar’ın avukatı ise bilirkişi raporuna dayanarak müvekkillerinin suçlamaları işlemediğini vurgulayarak beraat talep etti.

Mahkemenin Kararları

Mahkeme heyeti, Adnan Oktar ve diğer sanıkların resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarından beraatine karar verirken, bazı sanıkların görevi kötüye kullanma suçundan da beraat ettiklerini açıkladı. Ayrıca, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla ilgili dava dosyalarının ayrılmasına da hükmedildi.

Davanın Tarihçesi

Adnan Oktar, 2022 yılında silahlı suç örgütü kurma suçlarından toplam 891 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf mahkemesi ise bazı sanıklar için yeniden yargılama talep etmişti.

Yargıtay Süreci

Yargıtay, 10 Temmuz 2024’te gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Adnan Oktar’a verilen cezanın büyük kısmını onarken, bazı cezalara ilişkin gerekçelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle bozulmasına karar verdi. Örgüt üyesi kabul edilen sanıklara verilen hapis cezaları da onandı.

Beraat kararı, Oktar ve sanıkların durumu hakkında yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Dava süreci göz önüne alındığında, bu kararın etkileri merakla bekleniyor.