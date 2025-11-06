ADÜ'de 'Vicdanın Kıyısında Gazze' Etkinliği: Gazze İçin Uluslararası Dayanışma

ADÜ'de düzenlenen 'Vicdanın Kıyısında Gazze' etkinliğinde Ayçin Kantoğlu, Gazze'nin insani dramını ve uluslararası dayanışmanın önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:56
ADÜ'de 'Vicdanın Kıyısında Gazze' Etkinliği: Gazze İçin Uluslararası Dayanışma

ADÜ'de "Vicdanın Kıyısında Gazze" etkinliği

Adnan Menderes Üniversitesi Filistin Dostları Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Vicdanın Kıyısında Gazze" konulu etkinlik, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonunda gerçekleştirildi. Program, Gazze'deki insani durumu gündeme taşıyarak uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

Katılım ve açılış

Etkinliğe; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Haldun Haluk Alıcık, ADÜ Genel Sekreter Yardımcısı V. Naciye Çalışıcı Çelik, il müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Program, Grup Toprak solisti Oğuz Mucan'ın duygulu ezgileriyle başladı.

Konuşmalar ve vurgu

Etkinliğin moderatörlüğünü ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Öksüz yürüttü. Konuşmacı olarak yer alan Küresel Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu, Filistin halkının yaşadığı insani dramı, küresel vicdanın rolünü ve uluslararası dayanışmanın gerekliliğini kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Kantoğlu, Gazze'ye yönelik uygulanan ablukaların sosyal, ekonomik ve psikolojik etkilerini çok yönlü bir bakış açısıyla ele alarak, bölge halkının karşılaştığı zorlukları ve geliştirilen direniş biçimlerini somut örneklerle aktardı. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ile bireysel dayanışma hareketlerinin barış sürecine katkılarını vurguladı ve dünyanın farklı ülkelerindeki insani yardım girişimlerinden örnekler paylaştı.

Kantoğlu, Filistin halkının yaşadığı zorluklara rağmen umut, adalet ve direniş duygusunu koruduğunu belirterek, uluslararası kamuoyunun sessizliğine karşı vicdani bir duruş sergilemenin insanlık görevi olduğunu ifade etti.

Kapanış

Program, Ayçin Kantoğlu'na takdim edilen teşekkür belgesi ve hediye ile sona erdi.

"VİCDANIN KIYISINDA GAZZE" ETKİNLİĞİ ADÜ’DE DÜZENLENDİ

"VİCDANIN KIYISINDA GAZZE" ETKİNLİĞİ ADÜ’DE DÜZENLENDİ

"VİCDANIN KIYISINDA GAZZE" ETKİNLİĞİ ADÜ’DE DÜZENLENDİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet
2
Bayburt’ta Bavulda 1 Kilo 20 Gram Skunk Ele Geçirildi — 1 Kişi Tutuklandı
3
Kütahya Hayme Ana Lisesi’nden Gazze’ye Destek: İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Konuştu
4
Cevizlibağ E5'te iş makinesi alev aldı — Trafikte yoğunluk
5
İshak Çelebi: 10 Kasım için daha duyarlı olunmalı
6
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı 2026 Hedefiyle Hızla Yükseliyor
7
Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek