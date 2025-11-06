ADÜ'de 'Vicdanın Kıyısında Gazze' Etkinliği: Gazze İçin Uluslararası Dayanışma

ADÜ'de "Vicdanın Kıyısında Gazze" etkinliği

Adnan Menderes Üniversitesi Filistin Dostları Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Vicdanın Kıyısında Gazze" konulu etkinlik, Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonunda gerçekleştirildi. Program, Gazze'deki insani durumu gündeme taşıyarak uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

Katılım ve açılış

Etkinliğe; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Haldun Haluk Alıcık, ADÜ Genel Sekreter Yardımcısı V. Naciye Çalışıcı Çelik, il müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Program, Grup Toprak solisti Oğuz Mucan'ın duygulu ezgileriyle başladı.

Konuşmalar ve vurgu

Etkinliğin moderatörlüğünü ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Öksüz yürüttü. Konuşmacı olarak yer alan Küresel Sumud Filosu aktivisti Ayçin Kantoğlu, Filistin halkının yaşadığı insani dramı, küresel vicdanın rolünü ve uluslararası dayanışmanın gerekliliğini kapsamlı biçimde değerlendirdi.

Kantoğlu, Gazze'ye yönelik uygulanan ablukaların sosyal, ekonomik ve psikolojik etkilerini çok yönlü bir bakış açısıyla ele alarak, bölge halkının karşılaştığı zorlukları ve geliştirilen direniş biçimlerini somut örneklerle aktardı. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ile bireysel dayanışma hareketlerinin barış sürecine katkılarını vurguladı ve dünyanın farklı ülkelerindeki insani yardım girişimlerinden örnekler paylaştı.

Kantoğlu, Filistin halkının yaşadığı zorluklara rağmen umut, adalet ve direniş duygusunu koruduğunu belirterek, uluslararası kamuoyunun sessizliğine karşı vicdani bir duruş sergilemenin insanlık görevi olduğunu ifade etti.

Kapanış

Program, Ayçin Kantoğlu'na takdim edilen teşekkür belgesi ve hediye ile sona erdi.

