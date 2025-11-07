ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı

ADÜ Hastanesi'nde "Asistan Asistanı" ile robot destekli sistem dönemi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Acil Kliniğinde, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla "Asistan Asistanı" adlı robot uygulamasının pilotu başlatıldı. Üniversitenin kendi imkanlarıyla geliştirilen non-humanoid robot sistemleri, klinik süreçlerde verimliliği artırmayı ve hekimlerin idari yükünü azaltmayı hedefliyor.

Pilot Uygulama ve Tanıtım

Pilot uygulamanın tanıtım programına ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Rektör Danışmanı ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yasemin Özkan ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Tanıtımda robotların çalışma prensipleri ve klinik süreçlere sağlayacağı katkılar uygulamalı olarak gösterildi.

Robotların Görevleri ve Sağladığı Katkılar

Asistan Asistanı robotlar; hasta kayıt işlemleri, tetkik istemlerinin komutla gerçekleştirilmesi, klinik uyarı sistemlerinin yönetimi ve çoklu veri takibi gibi görevleri üstleniyor. Bu sayede hekimlerin idari yükü azalırken, hata oranlarının düşmesi ve zaman yönetiminin daha etkin hale gelmesi hedefleniyor.

Robotlar vizit süreçlerinde öğretim üyeleri ve asistan hekimlerle birlikte hareket ederek hastaya ait görüntüleme, laboratuvar ve EKG gibi tetkik sonuçlarını anlık olarak sunabiliyor. Uzaktan erişim özelliği sayesinde öğretim üyeleri bulundukları yerden sanal vizit gerçekleştirebiliyor. Ayrıca robotlar laboratuvar numunelerinin taşınması, hasta yönlendirmesi ve basit lojistik görevleri de yerine getiriyor.

Gelecek Planı ve Rektörün Değerlendirmesi

Pilot uygulamanın başarıyla tamamlanmasının ardından sistemin ADÜ Hastanesindeki diğer servislerde de kademeli olarak yaygınlaştırılması planlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent projenin önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Teknolojinin sunduğu yenilikleri araştırma üniversitesi vizyonumuz doğrultusunda sağlık hizmetlerine entegre ediyoruz. Kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bu sistemin yazılımını da üniversitemiz bünyesinde biz tasarladık. Böylece bilgi birikimimizi somut bir ürüne dönüştürerek yerli ve özgün bir dijital sağlık teknolojisine imza atıyoruz".

