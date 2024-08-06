Aegean Hava Yolları Tel Aviv Uçuşlarını Uzattı

Aegean Hava Yolları'nın Güvenlik Nedeniyle Uçuş İptali

Yunanistan merkezli Aegean Hava Yolları, güvenlik endişeleri sebebiyle Tel Aviv uçuşlarını 8 Ağustos 2023 tarihine kadar askıya alma kararı aldı. Bu gelişme, Orta Doğu'daki mevcut duruma bağlı olarak alındı.

Uçuşların Geri Çekilmesi Hakkında Açıklama

Şirketin yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılacak tüm seferlerin daha önce 6 Ağustos'a kadar süreceği duyurulmuştu. Ancak, güvenlik kaygıları nedeniyle bu tarih 8 Ağustos’a uzatıldı.

Diğer Uçuşlar ve Yeniden Rezervasyon Bilgileri

Aegean Hava Yolları'nın, Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na olan seferlerin de aynı tarihe kadar iptal olduğu aktarıldı. Ayrıca, Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na yapılan uçuşlar da 8 Ağustos'a kadar askıya alındı.

Yolculara Yeniden Rezervasyon Seçeneği: Uçuşları iptal edilen yolcuların, alternatif rezervasyon yapabilecekleri veya ücret iadesi talep edebilecekleri vurgulandı.