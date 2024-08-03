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Aegean Havayolları, Tel Aviv ve Beyrut Uçuşlarını Güvenlik Nedeniyle Askıya Aldı

Yunanistan merkezli Aegean Havayolları, güvenlik sorunları nedeniyle iki önemli havaalanına uçuşlarını durdurdu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 00:11
Aegean Havayolları, Tel Aviv ve Beyrut Uçuşlarını Güvenlik Nedeniyle Askıya Aldı

Aegean Havayolları'ndan Teyit Edilen Uçuş Durdurma Kararı

Yunanistan'ın Aegean Havayolları, Orta Doğu'daki güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak, Tel Aviv ve Beyrut'a olan uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.

Yazılı Açıklama Detayları

Şirket, yaptığı resmi açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na tüm uçuşlarımız 6 Ağustos 2024'e kadar, Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarımız ise 8 Ağustos 2024'e kadar askıya alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yolculara Seçenekler Sunuluyor

Aegean Havayolları, iptal edilen uçuşlarla ilgili olarak yolcularına yeniden rezervasyon yapma veya para iadesi talep etme seçenekleri sunacağını belirtti.

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