Af Örgütü, İsrail'i Gazze'de Soykırım Suçu İşlemekle İtham Etti

Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de Soykırım İzleri

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), hazırladığı yeni raporda İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım niyeti ve suçunu içerdiğini öne sürdü. Raporda, 'Kendinizi alt insan gibi hissediyorsunuz: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı' başlığıyla, 7 Ekim 2023 sonrasında gerçekleştirilen saldırıların, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulandı.

Saldırılar ve Zararın Boyutu

Raporda belirtilen verilere göre, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 42 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu saldırıların, birkaç neslin bir arada yaşadığı ailelerin yok olmasına yol açtığı kaydedildi. Gazze'nin büyük oranla yaşanmaz hale geldiği ve bu durumun açlık, yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar ile birleşerek Gazzelileri yavaşça yok ettiği belirtildi.

Sivillerin Korunması ve Uluslararası Yanıt

Af Örgütü, İsrail'in sivilleri koruma yükümlülüğünün geçerliliğini sorgularken, Hamas'ın siviller arasına gizlendiği iddialarının güvenilir olmadığını da vurguladı. Raporda, 15 hava saldırısında askeri hedeflere dair kanıt bulunmadığı da ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü'nden Çağrı

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail'in gerçekleştirdiği eylemlerin Soykırım Sözleşmesi'nde yasaklandığını belirtirken, uluslararası toplumu uyanmaya davet etti. Callamard, 'Bu bir soykırım ve hemen durdurulmalı' çağrısını yaptı.

Callamard ayrıca, İsrail'e silah satan ülkelerin sorumluluklarını ihlal ettiğine ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. 'Hükümetler güçleri yokmuş gibi davranmaktan vazgeçsin' ifadeleriyle yetkililere önemli bir mesaj verdi.